جوتيريش يدين قتل إسرائيل مئات الفلسطينيين لتحرير 4 أسرى

وكالات

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الاثنين، مقتل نحو 300 مدني فلسطيني وإصابة مئات برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عملية تحرير 4 أسرى بمخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، "رحّب الأمين العام بتحرير 4 أسرى إسرائيليين، لكنه عبّر عن أسفه العميق وإدانته لمقتل نحو 300 مدني فلسطيني وإصابة مئات الآخرين خلال العملية".

ونقل تأكيد جوتيريش أن "السبيل الأمثل لاستعادة الأسرى الإسرائيليين هو التفاوض والعودة إلى أفق يفضي لحل الدولتين".