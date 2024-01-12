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BBC

الحوثيون يستهدفون بوارج أمريكية وبريطانية في البحر الأحمر بالصواريخ

02:35 ص الجمعة 12 يناير 2024

جماعة "أنصار الله" اليمنية المعروفة بالحوثيين

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مصراوي

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية المعروفة بالحوثيين، صباح اليوم الجمعة، إنها ترد بقوة على البوارج الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر، وذلك تزامنا مع شن الولايات المتحدة وبريطانيا عملية عسكرية لقصف أهداف للجماعة في اليمن.

وقال عضو المكتب السياسي لـ"أنصار الله" على موقع "إكس"، علي القحوم، إن "القوات المسلحة اليمنية ترد وبقوة على البوارج الأميركية البريطانية في البحر الأحمر".

وأضاف القحوم عبر حسابه بموقع "‘إكس": "حرب مستعرة في البحر الأحمر واستهداف مواقع وقواعد عسكرية أمريكية بريطانية والقادم أعظم".

الحوثيون يستهدفون بوارج أمريكية وبريطانية البحر الأحمر الصواريخ

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