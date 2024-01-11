العدل الدولية: دعوى جنوب إفريقيا تطالب إسرائيل بالوقف الفوري لعملياتها العسكرية في غزة

مصراوي

قالت محكمة العدل الدولية، إن دعوى جنوب إفريقيا تطالب إسرائيل بالوقف الفوري لعملياتها العسكرية في قطاع غزة.

وتعقد محكمة العدل الدولية اليوم الخميس، أولى جلسات الاستماع في دعوى رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.

كان البرلمان الجنوب إفريقي، صوت الثلاثاء الماضي، على إغلاق السفارة الإسرائيلية في العصمة بريتوريا، وكشفت النتائج عن موافقة 248 عضوا مقابل رفض 91 آخرين، لتكون خطوة جديدة في تراجع للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، خلال أيام.

وأوضح البرلمان الجنوب إفريقي أن القرار سار لحين امتثال الاحتلال الإسرائيلي للقوانين الدولية.

سبق وأن استدعت وزارة خارجية الاحتلال سفيرها لدى جنوب أفريقيا على إثر موقف الرئيس سيريل رامافوزا بشأن قتل آلاف المدنيين في غزة، إذ أعلن أن دولته تقدمت بشكوى للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم حرب يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في حق المدنيين بالقطاع.