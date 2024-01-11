نتنياهو: ليس لدى إسرائيل أي نية لاحتلال غزة بشكل دائم

مصراوي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه ليس لدى إسرائيل أي نية لاحتلال غزة بشكل دائم أو تهجير سكانها المدنيين.

وتابع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "نحارب حماس وليس السكان الفلسطينيين ونفعل ذلك مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي".

قال مستشار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عندما تحدث عن دولة فلسطينية، تحدث عن الأفق وليس عن شيء يمكن فعله في الوقت الحالي.

وتابع مستشار نتنياهو في حديثه مع سي إن إن: "تهجير الفلسطينيين لم يكن أبدا على الطاولة بشكل جدي وهو ليس مقترحا جديا".