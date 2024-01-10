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BBC

محطة غير معلنة مسبقًا.. بلينكن سيزور البحرين خلال جولته الإقليمية

01:52 م الأربعاء 10 يناير 2024

أنتوني بلينكن

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واشنطن - (ا ف ب)

يتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى البحرين الأربعاء في محطة غير معلنة من جولته في الشرق الأوسط، وفق ما أفاد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية.

وأوضح المسؤول أن بلينكن الذي زار إسرائيل الثلاثاء وانتقل إلى رام الله الأربعاء للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيتوجه لاحقا الى المنامة للقاء العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، في إطار المشاورات الإقليمية المرتبطة بالحرب في قطاع غزة.

هذا المحتوى من

AFP
أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي بلينكن يزور البحرين بلينكن يلتقي حمد بن عيسى

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