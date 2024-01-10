محطة غير معلنة مسبقًا.. بلينكن سيزور البحرين خلال جولته الإقليمية

واشنطن - (ا ف ب)

يتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى البحرين الأربعاء في محطة غير معلنة من جولته في الشرق الأوسط، وفق ما أفاد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية.

وأوضح المسؤول أن بلينكن الذي زار إسرائيل الثلاثاء وانتقل إلى رام الله الأربعاء للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيتوجه لاحقا الى المنامة للقاء العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، في إطار المشاورات الإقليمية المرتبطة بالحرب في قطاع غزة.