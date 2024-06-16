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نتنياهو ردًا على قادته العسكريين: لدينا دولة بجيش وليس جيش له دولة

03:27 م الأحد 16 يونيو 2024

بنيامين نتنياهو

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وكالات

نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله إنه "اتخذ قرارات غير مقبولة في بعض الأحياء من أجل الانتصار على حركة حماس".

وأضاف -في جلسة الحكومة المنعقدة حاليًا- "لدينا دولة بجيش وليس جيش له دولة، ومن أجل الوصول إلى هدف القضاء على قدرات حماس، اتخذت قرارات لم تكن دائما مقبولة لدى الجيش".

وجاء هذا تعليقًا ما تداولته تقارير إعلامية بشأن إبلاغ قادة الجيش له بأنه "لم يحدث تغيير في سياسته وأن القتال في رفح مستمر كما هو مخطط له".

وكشف مصدر إسرائيلي أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ سكرتيره العسكري أن تطبيق وقف إنساني للنار في مدينة رفح جنوب غزة مرفوض.

وحسب صحيفة " تايمز أوف إسرائيل"، أوضح المصدر الإسرائيلي، أن السكرتير أبلغ نتنياهو الجيش أن القتال في رفح لم يطرأ عليه تغيير، ومستمر.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن وزير الدفاع يوآف جالانت لم يعلم مسبقا بـ "الهدنة التكتيكية" في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي نفى إنه لا يوجد وقف لإطلاق النار في جنوب قطاع غزة والقتال في رفح متواصل.

وكانت وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن بيان للجيش أنه سيلتزم بـ"هدنة تكتيكية في الأنشطة العسكرية" يوميا في قسم من جنوب قطاع غزة خلال ساعات محددة من النهار للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية.

وسبق وأعلن الجيش الاسرائيلي صباح اليوم الأحد عبر منصتي "إكس" و"تليجرام" أن التوقف سيسري حتى إشعار آخر من الساعة 8 صباحا حتى 7 مساء (7 صباحا حتى 6 مساء بتوقيت وسط أوروبا) على طول الطريق المؤدي من معبر كرم أبو سالم إلى طريق صلاح الدين باتجاه الشمال.

بنيامين نتنياهو الاحتلال الإسرائيلي حماس
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