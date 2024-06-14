مباحثات عمانية أمريكية بشأن تطورات غزة

وكالات

قالت وزارة الخارجية العمانية، إن وزير الخارجية بدر البوسعيدي، ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، بحثا خلال اتصال هاتفي تطورات الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأضافت الخارجية العمانية، أن الاتصال بحث المساعي المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار في غزة.

كما تطرق الاتصال إلى ضرورة دعم السلطة الفلسطينية سياسيا وماديا بما يمكنها من القيام بمسؤولياتها.