إعلان

BBC

مباحثات عمانية أمريكية بشأن تطورات غزة

05:45 م الجمعة 14 يونيو 2024

وزير الخارجية العمانية بدر البوسعيدي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

قالت وزارة الخارجية العمانية، إن وزير الخارجية بدر البوسعيدي، ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، بحثا خلال اتصال هاتفي تطورات الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأضافت الخارجية العمانية، أن الاتصال بحث المساعي المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار في غزة.

كما تطرق الاتصال إلى ضرورة دعم السلطة الفلسطينية سياسيا وماديا بما يمكنها من القيام بمسؤولياتها.

وزير الخارجية العمانية وزارة الخارجية العمانية بدر البوسعيدي مباحثات عمانية أمريكية أنتوني بلينكن تطورات غزة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان