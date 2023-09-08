أوكرانيا ترفض جهود الوساطة التى تقوم بها الفاتيكان في الحرب

روما - (د ب أ):

رفض ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكى جهود الوساطة التي تبذلها الكنيسة الكاثوليكية بين أوكرانيا وروسيا اليوم الجمعة قائلا على قناة 24 الإخبارية إن البابا فرنسيس "مؤيد لروسيا" .

وتحاول الفاتيكان منذ أشهر بدء محادثات بين البلدين بمساعدة مستشار خاص.

وكان بودولياك يشير إلى خطاب البابا بالفيديو للشباب الروسي في نهاية شهر أغسطس عندما تحدث عن "روسيا الأم العظيمة" والأباطرة الروس السابقين بطرس الأكبر وكاثرين الثانية، والذي قال عنه بعض المراقبين إنه بدا وكأنه يشيد بالإمبريالية الروسية.

وقال مستشار الرئيس فولوديمير زيلينسكي: " من غير المنطقي الحديث عن وسيط تحت اسم بابا روما عندما يتخذ موقفا مؤيدا لروسيا واضحا لل شخص ".

وذكر أن ذلك كان له تأثير "سلبي للغاية" على الحرب، مضيفا "لم نحصل من الفاتيكان على تقييم عادل لهذه الحرب ونموذج سلوكى".