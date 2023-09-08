وفاة 10 أشخاص إثر حادث تسرب غاز بشمال الصين
بكين- (د ب أ)
أفادت تقارير إعلامية في الصين، بأن عشرة أشخاص لقوا حتفهم في تسرب غاز بشمال البلاد.
ونقلت التقارير عن السلطات المحلية القول، إن الحادث وقع في شركة في أوردوس بمنطقة منغوليا الداخلية، شمالي الصين، عصر أمس الخميس.
وأضافت، أن العديد من العاملين سقطوا من موقع مرتفع إثر انفجار غاز عالي الضغط.
وتردد أن ثمانية أشخاص توفوا على الفور، وأصيب أربعة آخرون بجروح، وقد توفي أحدهم لاحقا.
وأضافت التقارير الإعلامية، أنه عثر على جثمان آخر في موقع الحادث لاحقا. ولم تتضح ملابسات الحادث بعد.
سوق مصراوى
-
لمواجهة الطقس الحار.. أقوى مروحة لصيف 2023 بأسعار تبدأ من 299 جنيهاتفاصيل
-
تبدأ من 115 جنيها.. أسعار زجاجات المياه واللانش بوكس في الأسواقتفاصيل
-
بقسط يبدأ من 67 جنيها.. أفضل تلفزيون LED HD بإمكانيات حديثةتفاصيل
-
عروض رجوع المدارس.. خصومات تصل لـ40% على الأدوات المكتبيةتفاصيل
-
أهم فوائد الشيكولاتة وأفضل أنواعها تبدأ من 35 جنيهاتفاصيل
-
قبل الدراسة.. أحدث موضة لأحذية الأطفال بخصم 20%تفاصيل
فيديو قد يعجبك: