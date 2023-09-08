وفاة 10 أشخاص إثر حادث تسرب غاز بشمال الصين

بكين- (د ب أ)

أفادت تقارير إعلامية في الصين، بأن عشرة أشخاص لقوا حتفهم في تسرب غاز بشمال البلاد.

ونقلت التقارير عن السلطات المحلية القول، إن الحادث وقع في شركة في أوردوس بمنطقة منغوليا الداخلية، شمالي الصين، عصر أمس الخميس.

وأضافت، أن العديد من العاملين سقطوا من موقع مرتفع إثر انفجار غاز عالي الضغط.

وتردد أن ثمانية أشخاص توفوا على الفور، وأصيب أربعة آخرون بجروح، وقد توفي أحدهم لاحقا.

وأضافت التقارير الإعلامية، أنه عثر على جثمان آخر في موقع الحادث لاحقا. ولم تتضح ملابسات الحادث بعد.