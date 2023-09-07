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BBC

يشبه جنود العصور الوسطى.. رجل ضخم يتجول في أسواق ألمانيا (فيديو)

02:11 م الخميس 07 سبتمبر 2023

رجل ضخم يتجول في أسواق ألمانيا

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تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لرجل ضخم البنية، يتجول في أحد الأسواق بألمانيا، مرتديا زيا عسكريا يشبه أزياء الجنود في حقبة العصور الوسطى.

وظهر الرجل في الفيديو وهو يحمل عربة التسوق ويلقيها على الأرض، ويأخد المنتجات الموضوعة على الأرفف دفعة واحدة ليلقي بعدها بالعربة على الأرض، مع مشاهدة المتسوقين داخل المتجر له في حالة من الذهول.

سوق مصراوى

ألمانيا رجل ضخم أسواق ألمانيا

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