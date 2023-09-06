اشتباكات بين قوات باكستانية والمئات من عناصر طالبان قرب الحدود مع أفغانستان

وكالات

اندلعت اشتباكات بين قوات باكستانية، و"المئات"، من عناصر طالبان باكستان قرب الحدود مع أفغانستان، حسبما أفادت العربية في نبأ عاجل لها.

وفي صباح اليوم، أغلقت باكستان المعبر الحدودي الرئيسي بين أفغانستان وباكستان، اليوم الأربعاء، بعد تبادل إطلاق النار بين قوات البلدين.

وأفاد سكان محليون عن سماع دوي إطلاق نار عند معبر تورخام، وقالوا إن المواطنين حول المنطقة الحدودية المزدحمة بالقرب من ممر خيبر فروا بمجرد بدء إطلاق النار.

وكانت النزاعات المرتبطة بالحدود التي يبلغ طولها 2600 كيلومتر (1615 ميلا) موضع خلاف بين الجارتين منذ عقود.

تعتبر نقطة تورخام الحدودية نقطة العبور الرئيسية للمسافرين والبضائع بين باكستان وأفغانستان غير الساحلية.

وتم إغلاق المعبر عدة مرات في السنوات الأخيرة، بما في ذلك إغلاقه في فبراير الماضي، حيث تقطعت السبل بآلاف الشاحنات المحملة بالبضائع على جانبي الحدود لعدة أيام.