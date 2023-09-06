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BBC

المبعوث الأمريكي: واشنطن تفرض عقوبات على نائب قائد قوات الدعم السريع بالسودان

04:16 م الأربعاء 06 سبتمبر 2023

الولايات المتحدة الأمريكية

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وكالات

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أنها ستفرض عقوبات على عبد الرحيم دقلو نائب قوات الدعم السريع في السودان، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وفقًا لما أعلنه المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة خلال رحلة إلى حدود تشاد مع السودان يوم الاربعاء.

وبحسب وكالة "رويترز"، فإن العقوبات هي رد على أعمال العنف التي شهدتها البلاد. غربي دارفور، من قبل قوات الدعم السريع مع الميليشيات المتحالفة معها.

ومن جانبها نفت قوات الدعم السريع اتهامات مراقبي الصراع وجماعات حقوق الإنسان والشهود، بأنها تقف وراء أعمال العنف، بينما قالت إن أي جندي من جنودها يثبت تورطه سيقدم إلى العدالة.

ويعد دقلو أول مسؤول من طرفي الصراع في السودان يتم فرض عقوبات عليه منذ بداية الحرب في منتصف أبريل الماضي.

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الولايات المتحدة الأمريكية واشنطن قوات الدعم السريع السودان

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