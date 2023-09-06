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BBC

وزير الخارجية: نتطلع إلى استمرار دعم الجامعة العربية لملف سد النهضة

02:20 م الأربعاء 06 سبتمبر 2023

سامح شكري

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وكالات

قال وزير الخارجية سامح شكري إن مصر تتطلع إلى استمرار الجامعة العربية في دعمها فيما يتعلق بقضية سد النهضة.

وأعرب شكري خلال كلمته أمام اجتماع الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة العربية العربية على المستوى الوزاري، عن رفضه للمواقف المتعنتة في ظل خطوات أحادية الجانب، وملء السد، مشيرًا إلى أن مصر ترصد عدم تغير موقف إثيوبيا في التعامل بشأن قضية سد النهضة.

واعتبر أن وضع بند سد النهضة الإثيوبي على جميع اجتماعات الجامعة العربية يؤكد تضامن الجامعة مع مصر مؤكدًا ضرورة الوصول إلى توافق لتحقيق مصلحة الجميع.

وبدأت اليوم الأربعاء، أعمال الدورة 160 من مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، وذلك بمقر الأمانة العامة، والتي يترأس أعمالها وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.

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سامح شكري وزير الخارجية الجامعة العربية سد النهضة

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