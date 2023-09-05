روسيا: اعتراض مسيرة أوكرانية فوق بيلجورود
وكالات
خلال الفترة الماضية، ارتفع عدد الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة على الأراضي الروسية.
وفي الجديد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية على تطبيق تليجرام، أن الدفاعات الجوية اعترضت طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة بيلجورود الجنوبية الثلاثاء، وفق رويترز.
من جانبه أفاد حاكم بيلجورود، بأن مدنياً قتل الثلاثاء في قصف نسب إلى القوات الأوكرانية واستهدف قرية روسية حدودية مع أوكرانيا.
وكتب فياتشيسلاف غلادكوف على تليجرام: "إثر قصف جديد لقرية كوزينكا في إقليم غرايفورون، قتل مدني"، موضحاً أن الأخير قضى قبل وصول المسعفين.
يشار إلى أنه في الأشهر الأخيرة، تعرضت بيلجورود الواقعة غرب روسيا لقصف مدفعي وبمسيرات، فضلاً عن عمليات توغل لمقاتلين روس موالين لكييف.
فيما لا تعلق أوكرانيا عادة على الهجمات داخل روسيا.
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