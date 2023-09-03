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BBC

الجزائر: مقتل 7 أشخاص جراء الفيضانات في ولايتي تلمسان والبيض

02:52 م الأحد 03 سبتمبر 2023

فيضانات في الجزائر

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وكالات

أعلنت قوات الحماية المدنية في الجزائر، عن سقوط 7 قتلى في الفيضانات التي ضربت ولايتي تلمسان والبيّض غربي البلاد، وفقًا لما أوردته قناة العربية.

وقالت الحماية المدنية، عبر صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك" اليوم الأحد، إن الضحايا هم 4 رجال و5 نساء جرَّفتهم مياه وادي الشادلي في ولاية البيض (شمال غرب).

يشار إلى أنه خلال الساعات الماضية، شهدت مناطق غرب الجزائر تساقط أمطار رعدية غزيرة، بحسب إدارة الأرصاد الجوية.

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الجزائر الفيضانات قوات الحماية المدنية

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