الجزائر: مقتل 7 أشخاص جراء الفيضانات في ولايتي تلمسان والبيض
وكالات
أعلنت قوات الحماية المدنية في الجزائر، عن سقوط 7 قتلى في الفيضانات التي ضربت ولايتي تلمسان والبيّض غربي البلاد، وفقًا لما أوردته قناة العربية.
وقالت الحماية المدنية، عبر صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك" اليوم الأحد، إن الضحايا هم 4 رجال و5 نساء جرَّفتهم مياه وادي الشادلي في ولاية البيض (شمال غرب).
يشار إلى أنه خلال الساعات الماضية، شهدت مناطق غرب الجزائر تساقط أمطار رعدية غزيرة، بحسب إدارة الأرصاد الجوية.
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