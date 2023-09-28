إسرائيل توقع أكبر صفقة أسلحة دفاعية في تاريخها مع ألمانيا

برلين - (د ب أ)

وقع وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس ونظيره الإسرائيلي يوآف جالانت في برلين اليوم الخميس إعلان نوايا بخصوص شراء ألمانيا لنظام نظام الدفاع الصاروخي "آرو 3" الإسرائيلي.

وأكدت متحدثة باسم وزارة الدفاع الألمانية أنه تم بالإضافة إلى ذلك توقيع عقد بين سلطات المشتريات في البلدين بخصوص بدء إنتاج منظومة "آرو3".

ويعتبر الاتفاق بمثابة علامة على استمرار تعزيز العلاقة الخاصة بين ألمانيا وإسرائيل.

وجاء شراء منظومة الدفاع الصاروخي "آرو3" كرد فعل من برلين على الحرب الروسية في أوكرانيا.

وتهدف صفقة "آرو 3" إلى توفير حماية أفضل لألمانيا وجيرانها من أي هجمات صاروخية محتملة خلال نحو عامين. ويمكن لهذه الصواريخ الموجهة أن تدمر الصواريخ المعادية بعيدة المدى على ارتفاع يتجاوز 100 كيلومتر خارج الغلاف الجوي بضربة مباشرة.

ووفقا للبيانات الإسرائيلية، تبلغ تكلفة الصفقة نحو 4 مليار يورو، وهي أكبر صفقة تسلح في التاريخ الإسرائيلي.