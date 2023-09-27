فاجعة حفل زفاف العراق.. القبض على صاحب القاعة بعد هروبه وتسليمه إلى بغداد

وكالات

أعلن مجلس أمن إقليم كوردستان يوم الأربعاء، إلقاء القبض على صاحب القاعة التي اشتعلت فيها النيران في ناحية الحمدانية.

ولقي العشرات مصرعهم في حريق اندلع في قاعة احتفالات في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى الليلة الماضية.

وذكر البيان الذي تناقلته وسائل إعلام عراقية؛ أن وزارة الداخلية أصدرت أمراً بالقبض على عدد من الأشخاص، بينهم صاحب القاعة سمير سليمان كرومي رافو آسو.

واضاف البيان؛ انه بعد ورود مذكرة توقيف، قامت سلطات الأمن العراقية، إقليم كردستان في أربيل بإلقاء القبض على صاحب القاعة وتسليمه إلى وزارة الداخلية في حكومة العراق الاتحادية.

وفي وقت لاحق؛ أعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، تسلم صاحب قاعة الاعراس في الحمدانية بعد ان تم القاء القبض عليه من الاجهزة الامنية في إقليم كوردستان.

وقال قائد عمليات نينوى اللواء الركن عبدالله رمضان الجبوري في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم، إن مجمل الخسائر التي حصلت داخل القاعة هي 223 من بينها أكثر من 87 وفيات، و136 مصابا بجروح مختلفة.

وكشف عن القاء القبض على 9 أشخاص من ضمن ادارة القاعة، مؤكدا أن التنسيق جار مع إقليم كوردستان وتم التواصل مع وزير الداخلية هناك حول صاحب القاعة الذي فر إلى الإقليم حيث منطقة سكناه في محافظة اربيل، لكن تم القبض عليه فيما بعد.