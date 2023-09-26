هجوم أوكراني بمسيرة يؤدي إلى انقطاع الكهرباء عن 7 قرى روسية

موسكو- (د ب أ)

انقطعت الكهرباء عن ما لا يقل عن سبع قرى روسية في إقليم كورسك الحدودي، في أعقاب هجوم أوكراني بمسيرة على جزء من شبكة الكهرباء المحلية.

وأسقطت المسيرة عبوة متفجرة على محطة محولات في قرية سناجوست على بعد حوالي 15 كيلومترا من الحدود الأوكرانية، وفقا لما قاله الحاكم الإقليمي رومان ستاروفويت عبر منصة تليجرام. وأضاف أنه لم يصب أحد في الهجوم الذي وقع صباحا.

وأكد"جهاز الأمن الأوكراني" الاستخباراتي الهجوم في تصريحات على موقع أوكرانيسكا برافدا ووسائل إعلام محلية أخرى.

ونقل عن مسؤول بجهاز الأمن الأوكراني قوله " على الروس أن يدركوا أنهم سوف يتلقون ردا قاسيا إذا ما استمروا في الهجوم على منشآت الطاقة الأوكرانية".

وقال ستاروفويت إنه لاحقا انقطعت إمدادات الكهرباء مؤقتا عن قرية أخرى ملاصقة للحدود الأوكرانية بسبب قذائف هاون.

وتابع أنه جرى إسقاط مسيرتين انفجاريتين في المنطقة الحدودية. ولم يعلق جهاز الأمن الأوكراني على الهجومين.

ولم يتسن التعرف على مصدر طراز المسيرات من الصور التي نشرها ستاروفويت.

وغالبا يكون من المستحيل التحقق بشكل مستقل من المعلومات من منطقة المعارك.