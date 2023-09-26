الكويت تُدين الهجوم الحوثي الذي استهدف جنود البحرين
الكويت - ( د ب أ)
أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها للهجوم الذي تعرضت له قوة دفاع البحرين المرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية والذي أسفر عن مقتل عدد من جنودها وإصابة آخرين.
وشددت وزارة الخارجية، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، على "تضامن دولة الكويت الكامل مع مملكة البحرين جراء هذا العدوان الآثم من قبل بعض العناصر التابعة للحوثيين".
وأعربت الخارجية "عن خالص التعازي وصادق المواساة لقيادة وشعب مملكة البحرين وذوي الشهداء" .
سوق مصراوى
-
أسرع طريقة لخسارة الوزن وحرق الدهون من المنزلتفاصيل
-
أفكار هدايا تناسب مواليد برج الميزانتفاصيل
-
أحدث صيحات موضة الفستان النسائي.. بسعر يبدأ من 104 جنيهاتفاصيل
-
أفضل وقت للشراء.. أسعار الدفائات الكهربائية مع بداية الخريفتفاصيل
-
أحدث موديلات البنطلون الجينز للرجال لعام 2023تفاصيل
-
أفضل لمبات لتوفير فاتورة الكهرباء الشهرية تبدأ من 58 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: