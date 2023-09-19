مصنوعة يدويًّا.. زعيم كوريا الشمالية يتسلم هدية تراثية من روسيا

وكالات

كشف مدير مصنع "زلاتوست" الروسي، اليوم الثلاثاء، عن تقديم هدية بمواصفات مميزة لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، الذي زار روسيا قبل أيام.

وتتميز الهدية بقيمتها الرمزية، فهي عبارة عن سيف مصنوع يدويًّا على طراز القرن الـ18، مرصّع بالأحجار الكريمة ومزين ومزخرف برسومات تظهر فيها ملامح لأبطال روس من تلك الحقبة.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، صباح اليوم الثلاثاء، بأن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون عاد إلى بلاده بعد زيارة رسمية لروسيا.

وقالت الوكالة: "في فجر 18 سبتمبر، أكمل السيد كيم جونج أون، الأمين العام لحزب العمال الكوري ورئيس شؤون الدولة في كوريا الشمالية، زيارته الرسمية الودية لروسيا وقام بالعبور من محطة الحدود "تومانجان".

وأضافت الوكالة: "السيد كيم جونج أون عبر الحدود الروسية وعبر نهر تومان، وقد أرسل تحية حارة بعودته لشعبنا الحبيب".

وخلال الزيارة، أكد كيم جونج أون أن الزيارة "عززت روابط الصداقة والتعاون" و"فتحت صفحة جديدة في تطوير العلاقات الكورية الروسية".

ووصل كيم جونج أون إلى روسيا، الثلاثاء الماضي، في أولى زياراته الخارجية منذ عام 2019، حيث رافقه في زيارته وزيرة الخارجية تشوي سون هوي، ورئيس قسم الإدارة العسكرية للجنة المركزية لحزب العمال الكوري، ونائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية، وغيرهم من المسؤولين الكبار.