حريق منزل في مانيلا بالفلبين يودي بحياة أسرة كاملة

مانيلا - (د ب أ)

لقي 73 شخصًا حتفهم وأصيب العشرات، في حريق اندلع في مبنى مكون من 5 طوابق، وسط مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، في وقت مبكر من صباح الخميس، وذلك بحسب ما أعلنت الإدارة المحلية للمدينة.

وأفادت الإدارة في بيان لها أن عدد الإصابات وصل إلى 52 شخصًا بسبب الحريق الذي شب بمنطقة الأعمال التجارية المركزية بالمدينة الأكبر في جنوب أفريقيا.

وأضاف تاروزا، في مقابلة إذاعية، أن"الضحايا كانوا محاصرين في المنزل".

وقال تاروزا إن "الحريق اندلع أمام المنزل، وهو المدخل والمخرج، حيث كانت تجري عملية توسعة للمنزل".

وأضاف تاروزا أن الزوجين اللذين كانا يملكان المنزل والمصنع وطفلهما البالغ من العمر 3 سنوات كانوا من بين القتلى.

وقال تاروزا إنه تم العثور على جثة طفل آخر تحت الأنقاض بينما كان رجال الإطفاء يقومون بإزالة الأنقاض.

وأضاف تاروزا "آمل ألا يكون هناك المزيد من الضحايا".

وما زال المحققون يحددون السبب الدقيق للحريق الذي اندلع فجرا بينما كان الضحايا نائمين.

والضحايا هم من أفراد الأسرة والعمال الذين كانوا يقيمون في المنزل الذي تحول إلى مصنع لصناعة القمصان وغيرها من الملابس .

واستغرق رجال الإطفاء نحو ثلاث ساعات لإخماد الحريق.

وقال مسؤولون محليون إنهم يتحققون من وجود التصاريح اللازمة لتشغيل المصنع.

وقال تاروزا إن الحريق اندلع بعد هطول أمطار غزيرة تسببت في فيضانات في بعض أجزاء العاصمة، مما أدى إلى تأخير استجابة رجال الإطفاء.

وأضاف تاروزا "نحقق أيضا في أن حركة المرور كانت سيئة بسبب غمر بعض الطرق بالمياه، ويبدو أنه قد تم تقديم عنوان خاطئ في البداية".