"هو يسرق وأنا أُحاكم".. ترامب يهاجم بايدن قبل بدء محاكمته بقضية الانتخابات
وكالات
قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه واثق من أنه يفتقر إلى لائحة اتهام أخرى للفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2024.
وكتب ترامب، عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، قبل جلسة المحكمة المقرر عقدها اليوم: "أحتاج إلى لائحة اتهام أخرى لضمان فوزي في الانتخابات الرئاسية المقبلة!".
وأضاف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب: "أين العدالة.. بايدن "يسرق" وأنا ذاهب للتوقيف لاحتجاجي على نتائج الانتخابات ".
ومنذ قليل، قال ترامب، إنه ذاهب إلى واشنطن ليتم القبض عليه بتهمة اقتحام مبنى الكابيتول.
وكتب ترامب، عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "أنا ذاهب إلى واشنطن ليتم القبض علي لتحديي انتخابات مزورة ومسروقة.. إنه لشرف عظيم لأنني سوف أعتقل من أجل هذا الأمر”.
وأضاف ترامب، أن المدعي العام ميريك جارلاند، بتوجيه من الرئيس جو بايدن، سيتهمه بارتكاب أكبر عدد ممكن من الجرائم التي يمكنك تخيلها.
وكتب ترامب: "أمر جو بايدن المدعي العام بتوجيه الاتهام إلى المرشح الجمهوري البارز والرئيس السابق للولايات المتحدة، بأكبر عدد ممكن من الجرائم التي يمكن تخيلها".
وأشار الرئيس الأمريكي السابق، إلي أنه اضطر إلى إنفاق الكثير من الوقت والمال في الدفاع.
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