بالرغم من إصدار مذكرة لاعتقاله.. بوتين يسافر إلى الصين أكتوبر المقبل

أعلنت قناة العربية/ الحدث في نبأ عاجل لها، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيزور الصين في أكتوبر المقبل، وذلك نقلا عن شبكة بلومبرج للأنباء.

وتعتبر تلك الزيارة هي أول زيارة خارجية للرئيس الروسي، منذ إصدار مذكرة اعتقاله.

وشهدت العلاقات الصينية الروسية، تقدمًا ملحوظًا في العقدين الماضيين، وباتت مواقف الدولتين أكثر تقاربًا في ملفات عديدة، وقد ازداد التعاون الاقتصادي بينهما، سواء أكان على المستوى الثنائي أو في الأطر الإقليمية والدولية التي ينتميان إليها.

وفي الشأن ذاته أبغ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، أنه لن يحضر قمة مجموعة العشرين في دلهي الشهر المقبل.

وتستضيف الهند القمة هذا العام والتي ستعقد في العاصمة دلهي في الفترة بين 9 إلى 10 سبتمبر.

وفي اتصال هاتفي أخبر بوتين مودي أن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيحضر القمة نيابة عنه.وقالت الهند في بيان لها إن الزعيمين ناقشا أيضا العديد من "القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك".

وكان متحدث باسم الحكومة الروسية قال الأسبوع الماضي، إن بوتين لن يحضر القمة لأن جدول أعماله مزدحم.وتضم مجموعة العشرين أغنى 19 دولة في العالم بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.