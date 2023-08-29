نتنياهو يعلق على هبوط اضطراري لطائرة إسرائيلية في السعودية

(وكالات)

علق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على حادثة هبوط طائرة تقل إسرائيليين اضطراريا في مدينة جدة السعودية، مثمنا خطوة الرياض في إطار "حسن الجوار".

وقال نتنياهو "إنني أقدر بشدة الموقف الدافئ الذي أبدته السلطات السعودية تجاه الركاب الإسرائيليين الذين كانت رحلتهم في محنة واضطروا إلى الهبوط اضطراريا في جدة. أنا سعيد لأنهم جميعا سيعودون إلى المنزل"، مضيفا تقديره لمبدأ حسن الجوار.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية قالت إن طائرة بديلة تابعة لشركة طيران سيشل انطلقت من دبي لنقل 128 راكبا إسرائيليا، بعدما حطت طائرة كانت تقلهم أمس في جدة السعودية إثر عطل تقني.

ومساء أمس الاثنين، أعلنت شركة "طيران سيشل" هبوط طائرة تابعة لها كانت متجهة إلى تل أبيب في مطار جدة بالمملكة العربية السعودية، بسبب اكتشاف عطل فني بالطائرة.

وقالت الشركة إن الركاب سيقضون الليل في أحد فنادق السعودية.

وبحسب الشركة، كان هناك 128 إسرائيليا على متن الطائرة، وهي من طراز إيرباص 320، واضطرت للهبوط بسبب خلل في نظامها الكهربائي.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية فإن مطار جدة تم تحديده مسبقا كمطار بديل لمسارات الطيران إلى إسرائيل، وتمت الموافقة على الهبوط هناك في حالات الطوارئ للرحلات الجوية من وإلى إسرائيل التي تمر عبر الأجواء السعودية.