أوكرانيا: حصلنا على موافقة الحلفاء للهجوم على القرم

كييف- (د ب أ)

أعلنت أوكرانيا أنها حصلت على موافقة الحلفاء الغربيين بشأن هجماتها ضد المواقع الروسية في القرم، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه كييف لاستعادة الأراضي التي سيطرت عليها القوات الروسية.

وقال المستشار الرئاسي ميخائيل بودولياك للتلفزيون الأوكراني مساء أمس الاثنين " اليوم هناك إجماع مطلق أننا يمكننا تدمير كل ما هو روسي في الأراضي المحتلة، على سبيل المثال في القرم".

وأضاف أنه خلال العام الماضي كان الشركاء الغربيون يعارضون الهجمات الأوكرانية على القرم، التي ضمتها القوات الروسية عام 2014.

وأوضح" نحن لم نبدأ الحرب" مضيفا" في ضوء ذلك، الهجمات الأوكرانية تتم لدوافع دفاعية خالصة".

ويشار إلى أن كييف تنفذ هجمات بطائرات مسيرة على مواقع عسكرية روسية في القرم، وتستهدف الآن مطارات عسكرية وموسكو.

وأشار الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف إلى أن تصريحات بودولياك تعد " دليلا مباشرا قانونيا على تورط الغرب في الحرب على روسيا".

وأضاف " التوقعات بشأن نهاية العالم تقترب" مشيرا إلى تهديد الكرملين باستخدام الأسلحة النووية ضد أوكرانيا و حلفائها الغربيين.