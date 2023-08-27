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BBC

تحطم طائرة أمريكية عسكرية قبالة ساحل استراليا

10:36 ص الأحد 27 أغسطس 2023

ارشيفية

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سيدني - (د ب ا)

ذكرت تقارير إعلامية محلية اليوم الأحد أن طائرة مروحية أمريكية عسكرية تحطمت قبالة الساحل الشمالي لاستراليا.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس الاسترالية أنه يعتقد أن الطائرة كانت تقل أكثر من 20 شخصا عندما تحطمت في جزر تيوي شمال داروين في منطقة نورثن تيريتوري باستراليا خلال مهمة تدريبية.

وذكرت شبكة البث الاسترالية إيه بي سي أنه تم إنقاذ عدة أشخاص عقب الحادث، كما لم ترد تقارير أولية بشأن الخسائر البشرية.

ونقلت إيه بي سي عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الاسترالية القول إن الحادث وقع خلال تدريب " بريداتور ران 2023".

كما قال المتحدث" التقارير الأولية تشير إلى أن الحادث شمل أفرادا من وزارة الدفاع الأمريكية ولم يشمل أفرادا من قوات الدفاع الاسترالية". وأوضح "في هذه المرحلة المبكرة الحاسمة، تركيزنا منصب على التعامل مع الحادث وضمان سلامة من كانوا على متن الطائرة".

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تحطم طائرة أمريكية عسكرية استراليا جزر تيوي

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