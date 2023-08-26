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BBC

روسيا تعلن إسقاط ثلاث مسيرات وأوكرانيا تعلن مقتل شخصين في قصف روسي

09:06 م السبت 26 أغسطس 2023

إسقاط طائرة مسيرة

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موسكو - (بي بي سي)

لا تزال المعارك محتدمة على خطوط التماس بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية.

فقد أعلن الحاكم المحلي لمنطقة كوبيانسك، عن مقتل شخصين وأصابة آخر عقب قصف روسي على قرية بودولي القريبة.

وقالت القوات الأوكرانية إنها تتقدم في المنطقة الشرقية بالقرب من خاركيف، لكن تلك المواقع لا تزال على مرمى النيران الروسية.

وأعلنت روسيا اليوم، إسقاط ثلاث طائرات مسيرة، كانت إحداها تقترب من ضواحي موسكو، واثنتان تقتربان من منطقة حدودية مع أوكرانيا وأصيب ستة أشخاص. كما أعلنت روسيا استهداف زورق يحمل أفرادًا من الجيش الأوكراني في نهر دنيبر، بمسيرة مفخخة.

وأفادت وسائل إعلام روسية بأن مطارات موسكو الثلاث استأنفت عملها بشكل طبيعي بعد تعليق الحركة فيها لمدة ساعة عقب إسقاط المسيرة في ضواحي موسكو.

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روسيا أوكرانيا إسقاط طائرات مسيرة

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