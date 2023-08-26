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BBC

مقتل شخصين وإصابة ثالث في هجوم روسي بشرق أوكرانيا

03:18 م السبت 26 أغسطس 2023

أوكرانيا

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كييف- (د ب أ)

قال حاكم منطقة خاركيف في أوكرانيا، أوليه سينيهوبوف، إن مدنيين اثنين، على الأقل، لقيا حتفهما في قصف ضاحية بودولي بمدينة كوبيانسك، شرقي البلاد.

وأضاف سينيهوبوف عبر تطبيق تيليجرام، اليوم السبت "أصاب العدو هدفا مدنيا، وهو مقهى كان بداخله مدنيون، بعد الظهر". وبالإضافة للقتيلين، أصيب شخص آخر.

كما تعرضت قصف قرية بودولي على الضفة الشرقية لنهر أوسكيل. وكثفت القوات الروسية جهودها العسكرية في المنطقة لمواجهة الهجوم الأوكراني في جنوب البلاد.

ونتيجة لذلك، أحرز الروس مزيدا من التقدم في الآونة الأخيرة بالمنطقة، في شمال شرق أوكرانيا. وتعرضت كوبيانسك، التي تم تحريرها الخريف الماضي في الهجوم الأوكراني المضاد، لقصف عدة مرات منذ ذلك الحين.

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