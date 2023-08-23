زيلينسكي:أوكرانيا ستنهي احتلال روسيا لشبه جزيرة القرم

وكالات

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن الأزمة الراهنة مع روسيا لن تنتهي إلا بانتهاء ما وصفه "الاحتلال الروسي" لمناطق داخل الأراضي الأوكرانية.

وتعهد زيلينسكي، بأن بلاده ستعمل على إنهاء احتلال روسيا لشبه جزيرة القرم، وجميع المناطق الأخرى التي تسيطر عليها روسيا ضمن الأراضي الأوكرانية.

وقال الرئيس الأوكراني، أمام مؤتمر دولي عن القرم، بمشاركة أكثر من 60 دولة، اليوم الأربعاء: "القرم ستحرَر مثل جميع الأجزاء الأخرى في أوكرانيا، التي لا تزال للأسف تحت الاحتلال".

واستولت روسيا على شبه جزيرة القرم، وضمتها إليها في 2014، في خطوة لم تعترف بها غالبية الدول الأخرى، كما استولت روسيا على أجزاء من أوكرانيا، أثناء الهجوم الواسع الذي بدأته القوات الروسية داخل الأراضي الأوكرانية، منذ فبراير 2022.