باكستان تعلن إنقاذ جميع الركاب العالقين على متن التلفريك المعطل

أعلن أنوار الحق كاكار رئيس حكومة تصريف الأعمال في باكستان، ليل الثلاثاء، إنقاذ الركاب الثمانية الذين كانوا على متن تلفريك تعطل بهم، هم 7 أطفال ومعلمهم.

وعمل رجال الإنقاذ على إخراج الركاب إلى بر الأمان بالاستعانة بطائرة هليكوبتر واحدا تلو الآخر، بعدما علقت بهم عربة تلفريك فوق واد مرتفع بمنطقة جبلية نائية شمال غربي البلاد، صباح الثلاثاء.

وتوقفت عملية الإنقاذ بالهليكوبتر مع حلول الليل، وفق وسائل إعلام محلية ومصدر أمني، إلا أن محاولات الإنقاذ الأرضي ظلت مستمرة بعد أكثر من 14 ساعة من تعطل التلفريك.

وعلق الثمانية في التلفريك صباح الثلاثاء، بينما كانوا في طريقهم إلى مدرستهم، حيث قطع كابل من اثنين يعملان على حمله، بينما بدت عربة التلفريك مائلة بشكل خطير ومعلقة بكابل واحد.

وأوضح المصدر، أن الجيش أرسل خبراء في الكابلات إلى المنطقة، لإنقاذ الأطفال عن طريق نقلهم على منصة صغيرة على طول الكابل.

وقال سكان محليون، إن منقذين آخرين ممن لديهم خبرة في الإنقاذ بهذه الطريقة وصلوا أيضا إلى موقع الحادث.

