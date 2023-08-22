مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي يقرر تعليق كل أنشطة النيجر في الاتحاد

وكالات

قرر مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي اليوم الثلاثاء تعليق عضوية النيجر في كل أنشطة الاتحاد، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

وأكد مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي، على دعم إجراءات إيكواس لاستعادة النظام بالنيجر دبلوماسيًا، داعيًا المجتمع الدولي إلى عدم منح الشرعية للانقلاب بالنيجر.

وتخضع النيجر منذ 30 يوليو الماضي لعقوبات اقتصادية شديدة تفرضها "الإيكواس" التي تهدد بالتدخل العسكري لإعادة النظام الدستوري والرئيس محمد بازوم، بعد الإطاحة به في انقلاب عسكري في 26 يوليو الماضي.