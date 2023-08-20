أردوغان يتوجه إلى بودابست بدعوة من رئيس وزراء المجر

أنقرة - (د ب أ):

توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد،إلى بودابست بدعوة من رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، لحضور الاحتفالات بيوم تأسيس المجر.

وأفادت وكالة أنباء الأناضول التركية، بأن طائرة الرئيس أردوغان أقلعت من مطار أتاتورك في إسطنبول الساعة 1350 (1650 بتوقت جرينتش) إلى بودابست في زيارة ليوم واحد.

ومن المرتقب أن يحضر الرئيس التركي كذلك في إطار زياته جزءا من فعاليات بطولة العالم لألعاب القوى المقامة في المجر.

ويرافق أردوغان في زيارته كل من وزراء الخارجية هاكان فيدان، والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، والشباب والرياضة عثمان أشكن باك، والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر، والتجارة عمر بولات.

كما يرافقه أيضا، رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، وكبير مستشاريه عاكف تشاجطاي قليج.

ومن المقرر أن يعقد الجانبان التركي والمجري اجتماعا يناقش العلاقات الثنائية من جميع أبعادها، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن المستجدات الإقليمية والعالمية.

ومن المرتقب أيضا أن يعقد أردوغان لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه المشاركين في الاحتفالات بيوم تأسيس المجر.

جدير بالذكر أن العلاقات بين تركيا والمجر اكتسبت زخما بفضل العلاقات التاريخية والزيارات المتبادلة رفيعة المستوى وآليات التشاور الثنائية التي زادت مؤخرًا.

ويتعاون البلدان بشكل وثيق في إطار المنظمات الدولية والإقليمية، ولا سيما حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والاتحاد الأوروبي، ومجلس أوروبا ومنظمة الدول التركية.