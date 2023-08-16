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BBC

إحراق عدد من الكنائس في باكستان بعد اتهام عائلة مسيحية بالتجديف

09:15 م الأربعاء 16 أغسطس 2023

إحراق عدد من الكنائس في باكستان بعد اتهام عائلة مس

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وكالات

أضرمت مجموعة من الأشخاص في شرق باكستان النيران في عدد من الكنائس الأربعاء، بعد اتهام أسرة مسيحية بالتجديف، بحسب مسؤولين.

واقتحم مئات الأشخاص مسلّحين بعصي وحجارة الحي الذي تقطنه أغلبية مسيحية في مدينة فيصل اباد، على ما أوضحت شرطة المنطقة لوكالة فرانس برس.

التجديف في باكستان

ووقع الهجوم عقب اتهام مجموعة من المتعصبين الدينيين عائلة مسيحية بتدنيس القرآن، وفقاً لمسؤول إغاثة كان في الموقع.

وقال الناطق باسم خدمات الطوارئ في المدينة رانا عمران جميل لوكالة فرانس برس في اتصال هاتفي: "تم تداول صور ومقاطع فيديو تظهر حرق صفحات من المصحف، ما أثار الغضب".

وأضاف أن النيران أضرمت في أربع كنائس ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

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