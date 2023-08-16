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BBC

العثور على مخدرات داخل شوكولاتة "كيندر"

02:08 م الأربعاء 16 أغسطس 2023

شوكولاتة كيندر

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(وكالات)

قال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية إن عددا من عناصر الشرطة عثروا على كميات من مخدرات "الكريستال ميث" والهيروين مخبأة داخل بيض "كيندر سربرايز".

تم تقديم لائحة اتهام يوم أمس الثلاثاء ضد أحد سكان رحوفوت وهو في العشرينات من عمره والذي كانت بحوزته البيضة.

وحسب المعلومات فإن المشتبه به كان يقوم بتوصيل طلبات المخدرات إلى منازل العملاء مستخدما سكوتر كهربائي.

وقد ألقت الشرطة القبض على المشتبه به بالجرم المشهود، وفتشته وفتشت آليته، حيث عثر على كبسولة بيض "كيندر سربرايز" التي تحتوي في العادة على ألعاب صغيرة للأطفال.

وعند فتح البيضة، وجد عناصر الشرطة أنها مليئة بعبوات صغيرة من "الكريستال ميث" والهيروين.

سوق مصراوى

شوكولاتة كيندر مخدرات الشرطة الإسرائيلية

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