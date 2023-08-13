موجة حر تضرب الأشخاص في ملاجئ الطوارئ بمنطقة الزلزال في تركيا

اسطنبول - (د ب أ):

يعاني السكان في جنوب شرقى تركيا من الحرارة الشديدة في مطلع الأسبوع بعد نحو ستة أشهر من الزلازل المدمرة التي ضربت المنطقة حيث لا يزال الكثير من الأشخاص يعيشون في ملاجئ الطوارئ مثل الخيام أو الحاويات.

وفي ولايتي هاطاي وكهرمان مرعش، بلغت درجات الحرارة 45 درجة مئوية اليوم الأحد. وفي العاصمة أنقرة كانت درجة الحرارة أكثر من 36 درجة.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية التركية، من المتوقع أن تستمر موجة الحر، التي تؤثر بشكل رئيسي على جنوب شرق البلاد، طوال الأسبوع. ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 10 درجات فوق المعدل الطبيعي لهذا الوقت من العام.

ودعا الوزير المسؤول عن البيئة والمناخ، محمد أوزهاسكي، السكان إلى البقاء في أماكن إقامتهم قدر الإمكان.

وفي الوقت نفسه، أصدرت هيئة الأرصاد التركية تحذيرا من العاصفة لمرمرة وغرب البحر الأسود. وأضافت أن الرياح قد تصل سرعتها إلى 75 كيلومترا في الساعة.