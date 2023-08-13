الادعاء العام الأوكراني: مقتل وإصابة 1600 طفل منذ اندلاع الحرب

كييف - (د ب أ)

لقي ما لا يقل عن 500 طفل حتفهم حتى الآن في الغزو الذي تشنه روسيا على أوكرانيا منذ أكثر من 17 شهرا، بحسب ما قاله ممثلو إدعاء أوكرانيون اليوم الأحد.

وقال مكتب المدعي العام في كييف إن هناك 1100 طفل آخرين أصيبوا بجروح بدرجات متفاوتة، مضيفا أنه من المرجح أن يكون العدد الفعلي أعلى في ظل استمرار تحقيق السلطات بشأن الإصابات التي وقعت في منطقة الحرب وفي المناطق التي حررتها أوكرانيا، بالإضافة إلى المناطق التي تحتلها القوات الروسية.

وكان عدد القتلى والجرحى من الأطفال هو الأعلى في منطقتي دونيتسك وخاركيف الواقعتين شرقي البلاد بالقرب من خط المواجهة، تليهما منطقة العاصمة كييف وخيرسون في جنوب أوكرانيا.

جدير بالذكر أن القضاء الأوكراني يقوم بتسجيل الخسائر التي تكبدها المدنيين في الحرب التي شنتها روسيا في فبراير من العام الماضي، ويجمع أدلة يمكن استخدامها في محاكمات لمحاسبة الجنود الروس على جرائم الحرب.