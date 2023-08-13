ملك وملكة بريطانيا يبعثان رسالة تعزية إلى بايدن في ضحايا حرائق الغابات بهاواي

لندن - (د ب أ)

قال ملك بريطانيا تشارلز الثالث، في رسالة تعزية بعثها إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه وقرينته الملكة كاميلا "أصابهما الرعب الشديد" عند سماعهما أنباء حرائق الغابات "الكارثية" في هاواي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن تشارلز وكاميلا أرسلا "أعمق تعازيهما" إلى عائلات الأشخاص الذين لقوا حتفهم في الحرائق في جزيرة ماوي.

وتم تأكيد وفاة 89 شخصا على الأقل.

وجاء في رسالة الملك "شعرت أنا وقرينتي بالرعب الشديد لسماع أنباء عن حرائق الغابات الكارثية المشتعلة حاليا في ماوي، بولاية هاواي."

وأضاف تشارلز، في الرسالة، "لا يسعنا إلا أن نبدأ في تصور حجم الدمار الذي اجتاح الجزيرة، والألم الشديد لأولئك الذين تأثرت سبل عيشهم بشكل كارثي."

وقال تشارلز "أردنا أن نرسل أعمق تعازينا إلى عائلات أولئك الذين لقوا حتفهم بشكل مأساوي، وتبقى صلواتنا مع جميع أولئك الذين فقدوا أحبائهم ودمرت منازلهم."