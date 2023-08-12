إخلاء برج إيفل وسط باريس بسبب تهديد أمني
وكالات
قال مصدر في الشرطة الفرنسية إن برج إيفل في باريس تم إغلاقه أمام الجمهور اليوم السبت، بعد إخلائه في إطار إجراءات احترازية بعد تهديد بوجود قنبلة.
وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أن السلطات المحلية أخلت برج إيفل وسط العاصمة الفرنسية باريس بسبب إنذار أمني.
ويتفقد خبراء القنابل والشرطة أحد المطاعم في برج إيفل بباريس بحسب "الأنباء الفرنسية.
وقال مسؤول في برج إيفل إن عملية الإخلاء والتفقد أمر ضروري بعد الإنذار الأمني.
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