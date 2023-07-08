إصابة 22 رجل شرطة في مهرجان "إريتريا" بوسط ألمانيا

ماينز (ألمانيا) - (د ب أ):

قال مسؤولون في ألمانيا، اليوم السبت، إن 22 شرطيا على الأقل أصيبوا، اليوم السبت، على أيدي مثيري الشغب في مهرجان مثير للجدل ينظمه المعارضون للحكومة الإريترية في مدينة جيسن بوسط ألمانيا.

واعتقلت الشرطة الألمانية حوالي 60 شخصا قبل الحدث، بيد أن رجال الشرطة تعرضوا للاعتداء من قبل أشخاص حاولوا دخول مكان المهرجان، وفقا للسلطات في ولاية هيسن.

وحاولت الشرطة، منذ الساعة الخامسة والنصف صباحا (0330 بتوقيت جرينتش) تقريبا، منع أكثر من 100 شخص من تسلق سياج يؤدي إلى مهرجان هيسنهالين، ومن ثم تم استهداف رجال الشرطة بوابل من الأشياء، بما في ذلك الحجارة والزجاجات والقنابل الدخانية.

وشاب العنف أيضا نسخة العام الماضي من المهرجان.

ويقول منتقدون إن الحدث مرتبط "بالنظام الاستبدادي الإريتري" في عهد الرئيس أسياس أفورقي، الذي يحكم الدولة الأفريقية منذ استقلالها عن إثيوبيا قبل حوالي 30 عاما.