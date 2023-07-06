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البرلمان البلغاري يوافق على إعلان دعم انضمام أوكرانيا للناتو

09:57 م الخميس 06 يوليه 2023

حلف الناتو

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صوفيا - (د ب أ):
وافق البرلمان البلغاري على إعلان يدعم انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد انتهاء الحرب، وذلك بأغلبية 157 صوتا.
وصوت ضد الإعلان 57 نائبا من الاشتراكيين الموالين لروسيا، وحزب النهضة الموالي لموسكو أيضا.
يشار إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي موجود في صوفيا، لإجراء مباحثات مع الحكومة البلغارية، العضو بالناتو.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على مجالات أخرى من التعاون.

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