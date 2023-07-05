الوكالة الذرية تنفي وجود متفجرات في محطة زابوريجيا النووية

وكالات

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، أن خبراءها الموجودين في محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية لم يلاحظوا بعد أي إشارات على وجود ألغام أو متفجرات بالمحطة الخاضعة لسيطرة روسيا.

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في بيان "طلب خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية مزيدا من الوصول (إلى داخل المحطة) وذلك ضروري لتأكيد صحة عدم وجود ألغام أو متفجرات".

وأضاف البيان: "على وجه الخصوص ضرورة السماح بالوصول إلى أسطح وحدات المفاعلين النوويين الثالث والرابع فضلا عن إتاحة الوصول إلى أجزاء من مبنى التوربينات وبعض الأجزاء من نظام تبريد المحطة".

ومن ناحية أخرى، دعت أوكرانيا، الأربعاء، المجتمع الدولي إلى اتّخاذ "إجراءات فورية" في مواجهة الأخطار المحدقة بمحطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها القوات الروسية.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في تغريدة على تويتر إنّ "روسيا نشرت عسكريين وأقامت تحصينات على ثلاثة مفاعلات على الأقلّ، وزرعت متفجّرات في المحطة... حان الوقت لكي يتّخذ العالم إجراءات فورية".

وكانت روسيا وأوكرانيا قد تبادلتا الاتهامات، الثلاثاء، بالتآمر لشن هجوم على أكبر محطة نووية أوروبية، حيث حذرت وكالة الطاقة الذرية مرارا من كارثة محتملة جراء الاشتباكات العسكرية القريبة منها.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء ،لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن روسيا تخطّط لـ"استفزازات خطيرة" في محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها موسكو.

وجاء في بيان لزيلينسكي إثر محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي: "نبّهت ماكرون إلى أن قوات الاحتلال تعدّ لاستفزازات خطيرة في محطة زابوريجيا"، وأضاف "اتّفقنا على إبقاء الوضع تحت السيطرة القصوى مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

في مداخلته المسائية، أفاد زيلينسكي أن روسيا "ثبّتت أغراضا أشبه بالمتفجرات" في المنشأة، وفق معلومات استخبارية.

وتابع: "ربّما لمحاكاة هجوم على المنشأة. ربّما لديهم سيناريو آخر. لكن في كل الأحوال العالم يرى ذلك". وأضاف "الإشعاع تهديد للجميع في العالم".