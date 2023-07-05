التغير المناخي.. قتلى ومفقودون وتخوفات في الصين بسبب خليط حاد من الظواهر الطبيعية

بكين - (بي بي سي)

أفادت الأنباء الواردة من الصين بمقتل 15 شخصا، فيما اعتُبر أربعةٌ آخرون في عداد المفقودين بسبب الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها مناطق واسعة من البلاد منذ أيام.

وسجل وقوع القتلى في الأجزاء الغربية من البلاد وأشارت السلطات إلى عمليات إجلاء واسعة للمواطنين في مناطق جبلية وأودية.

وأتى تأكيد وقوع قتلى بعدما أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية الثلاثاء حالة الانذار متوقعة كوارث محتملة ناجمة عن الأمطار الغزيرة في مناطق واسعة من وسط الصين وجنوب شرقها.

وأظهرت مقاطع مصورة نشرتها وسائل الإعلام المحلية مساحات واسعة من المياه الموحلة تغطي مناطق مأهولة، وسيارات منقلبة جراء قوة التيارات المائية، كما انهار جسر للسكك الحديد جزئيا.

وتتعامل الصين مع ظواهر جوية حادة مجتمعة في آن واحد إذ تواجه معظم أنحاء البلاد سيولا جارفة ورياحا عاتية بينما يسجل شمالها درجات حرارة مرتفعة تجاوزت في بعض الأحيان الأربعين درجة مئوية.

ويقول العلماء إن أحوال الصين الجوية القصوى تفاقمها التغيرات المناخية.