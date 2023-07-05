إحالة هولندي شبّه القرآن بكتاب هتلر ومزق صفحاته إلى المحاكم
وكالات
يستعد إدفينا فاخنزفلد (54 عاما) رئيس الفرع الهولندي لمجموعة "بيغيدا" الألمانية المناهضة للإسلام، إلى المثول أمام المحكمة في أغسطس المقبل، على خلفية واقعة تمزيقه نسخة من القرآن الكريم وتشبيه بكتاب هتلر.
وأعلن المدعون العامون، إن هيئة الادعاء قررت استدعاء فاخنزفلد، وأنه من المتوقع أن يمثل أمام المحكمة في 10 أغسطس المقبل.
وذكرت وسائل إعلام هولندية، أن فاخنزفلد نفذ فعلته الاستفزازية في لاهاي في شهر يناير الماضي.
وفي فيديو انتشر لفاخنزفلد خلال تنفيذه فعلته قال: "القرآن كتاب فاشي.. إنه شيء مثل كتاب كفاحي.. وأتباعه يعتنقون نفس عقيدة هتلر".
وأشار المدعون إلى أن تمزيق نسخة من القرآن ليس مخالفة جنائية في هولندا، التي تتسامح قوانينها مع انتقاد الأديان، لكن يمكن اعتبار كلمات فاخنزفلد "إهانة لمجموعة أشخاص، وهذه تخضع لعقوبة بموجب القانون الجزائي الهولندي الذي ينص على أن إهانة مجموعة أشخاص علنا بسبب دينهم أو معتقدهم تعد جريمة".
وتنص العقوبة على السجن لمدة عام أو غرامة قدرها 9000 يورو.هنا
سوق مصراوى
-
أفضل مشروبات التخسيس وحرق الدهون الجسم بأسعار تبدأ من 27 جنيهاتفاصيل
-
أفضل ساعة ذكية مقاومة للماء لعام 2023 بأسعار تبدأ من 299 جنيهاتفاصيل
-
أرخص أسعار التيشرتات الرجالي.. تبدأ من 49 جنيهاتفاصيل
-
أفخر العطور الرجالية لصيف منعش وبأقل من 200 جنيهتفاصيل
-
أفضل لاب توب للعمل والدراسة.. بقسط شهري يبدأ من 178 جنيهاتفاصيل
-
3 أسرار للحصول على شعر كيرلي صحي وطبيعي في الصيفتفاصيل
فيديو قد يعجبك: