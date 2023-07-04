إعلان

BBC

اقتحام جنين.. الاحتلال الإسرائيلي: لدينا 10 أهداف أخرى في المخيم

12:11 م الثلاثاء 04 يوليه 2023

قوات الاحتلال الإسرائيلي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

تل أبيب - (بي بي سي)

قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي إن العملية العسكرية الضخمة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة منذ فجر يوم أمس تقترب من تحقيق أهدافها.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه اعتقل 120 شخصا، وإنه لا تزال لديه عشرة "أهداف" أخرى، وسط مخيم جنين.

في حين، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن قلقه إزاء التطورات في جنين، مؤكدا على وجوب امتثال جميع العمليات الأمنية الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني ومراعاة الضوابط المعترف بها.

هذا المحتوى من

BBC

سوق مصراوى

الاحتلال الإسرائيلي تل أبيب جيش الاحتلال الإسرائيلي أخبار BBC

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market