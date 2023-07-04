اقتحام جنين.. الاحتلال الإسرائيلي: لدينا 10 أهداف أخرى في المخيم
تل أبيب - (بي بي سي)
قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي إن العملية العسكرية الضخمة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة منذ فجر يوم أمس تقترب من تحقيق أهدافها.
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه اعتقل 120 شخصا، وإنه لا تزال لديه عشرة "أهداف" أخرى، وسط مخيم جنين.
في حين، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن قلقه إزاء التطورات في جنين، مؤكدا على وجوب امتثال جميع العمليات الأمنية الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني ومراعاة الضوابط المعترف بها.
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