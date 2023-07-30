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BBC

"تحيا روسيا وتسقط فرنسا".. مظاهرات مؤيدة لانقلاب النيجر أمام السفارة الفرنسية (فيديو)

03:08 م الأحد 30 يوليه 2023

الانقلاب في النيجر

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وكالات

تظاهر آلاف الأشخاص من مؤيدي الانقلابيين العسكريين في النيجر اليوم الأحد أمام السفارة الفرنسية في نيامي، وحاول بعضهم اقتحامها على ما أفاد أحد صحفيي وكالة فرانس برس.

وانتزع بعض المتظاهرين اللوحة التي تحمل عبارة "سفارة فرنسا في النيجر" وداسوا عليها ووضعوا مكانها علمي روسيا والنيجر. وصاح بعض المتظاهرين "تحيا روسيا" و"فلتسقط فرنسا".

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية أعلنت السبت أن فرنسا تعلق "كل أنشطتها لتقديم مساعدة تنموية ودعم للموازنة" للنيجر بعد الانقلاب العسكري ضد الرئيس المنتخب محمد بازوم. وأكدت الوزارة في بيان "تطالب باريس بالعودة دون تأخير إلى النظام الدستوري في النيجر حول شخص الرئيس بازوم المنتخب من الشعب النيجري".

وقالت فرنسا، التي كانت النيجر ضمن إمبراطوريتها الاستعمارية، إنها لن تعترف بقادة الانقلاب، ولن تقرّ بغير بازوم رئيسا للدولة.

وتنشر فرنسا 1500 جندي كانوا يتعاونون حتى الآن مع جيش هذه البلد. وقد يؤدي الانقلاب إلى إعادة النظر في وضع الانتشار الفرنسي. وتعد النيجر واحدة من آخر حلفاء باريس في منطقة الساحل التي يجتاحها العنف الجهادي، بينما التَفَتت جارتاها مالي وبوركينا فاسو، بقيادة عسكريين انقلابيين، نحو شركاء آخرين بينهم روسيا.

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انقلاب النيجر مظاهرات مؤيدة لانقلاب النيجر السفارة الفرنسية

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