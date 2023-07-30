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BBC

العواصف تجرف الجسور في منطقة ساوث تيرول في إيطاليا

12:38 م الأحد 30 يوليه 2023

ارشيفية

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روما - (د ب أ)

ضربت أمطار غزيرة تصاحبها عواصف قوية منطقة ساوث تيرول بإيطاليا، ما خلف دمارا، وفقا لما قالته السلطات بالتزامن مع بدء أعمال إزالة آثار الدمار اليوم الأحد.

وقد جٌرفت جسور خلال العاصفة القوية، التي استمرت لفترة وجيزة، كما وقع انهيار أرضي أسفل منطقة جاردينا باس في منطقة دولوميت الجبلية في المنطقة الواقعة بشمال شرق إيطاليا.

وتحولت المجاري المائية في بلدية أولانج بالقرب من الحدود مع النمسا لأنهار، كما جرفت العديد من الجسور الخشبية. وذكر قطاع الإطفاء المحلي أن الطمي أغلق الطرق.

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العواصف منطقة ساوث تيرول إيطاليا

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