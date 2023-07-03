مقاومة جنين: فشل مجهودات لإنقاذ قوة إسرائيلية محاصرة
رام الله - ( د ب أ )
أعلنت كتيبة مسلحة فلسطينية، اليوم الإثنين، عن حصار قوة إسرائيلية في جنين بالضفة الغربية .
وقالت كتيبة جنين ، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة (شهاب) للأنباء :" يواصل مجاهدونا استهداف قوات الاحتلال على محور الدمج ويفشلون محاولة إنقاذ لقوة صهيونية محاصرة".
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