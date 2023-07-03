مقاومة جنين: فشل مجهودات لإنقاذ قوة إسرائيلية محاصرة

رام الله - ( د ب أ )

أعلنت كتيبة مسلحة فلسطينية، اليوم الإثنين، عن حصار قوة إسرائيلية في جنين بالضفة الغربية .

وقالت كتيبة جنين ، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة (شهاب) للأنباء :" يواصل مجاهدونا استهداف قوات الاحتلال على محور الدمج ويفشلون محاولة إنقاذ لقوة صهيونية محاصرة".

