حرائق الغابات تزحف إلى موقع أوليمبيا اليوناني الأثري

أثينا - (د ب أ)

اندلعت حرائق الغابات اليوم السبت قرب موقع أولمبيا الأثري بشبه جزيرة بيلوبونيز، في ظل استمرار تسجيل درجات حرارة مرتفعة في اليونان.

وأمرت سلطات الدفاع المدني بإخلاء عدة قرى تقع على بعد بضعة كيلومترات شمال غربي أولمبيا كإجراء احترازي، عبر رسائل نصية تحذيرية قصيرة وعبر موقع تويتر.

وتم إغلاق الطرق في المنطقة. وذكرت خدمات الطوارئ أنه تم إرسال 29 طاقم إطفاء وخمس طائرات ومروحية.

واندلعت حرائق في العديد من أنحاء البلاد الشهر الجاري فيما تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية. ولأول مرة منذ أكثر من أسبوع، قيمت السلطات الخطر من حرائق الغابات باعتباره أقل قليلا اليوم السبت، لكن العديد من المناطق ما زالت تعتبر خطرة.