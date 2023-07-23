عودة 1941 لاجئا سوريا من الأردن إلى بلادهم في 6 أشهر
عمان - ( د ب أ )
غادر 1941 لاجئا سوريا الأردن خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي للعودة إلى بلادهم، وفق بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وأفادت المفوضية الأممية، في بيانات أوردتها قناة "المملكة" على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، بعودة 16 ألفا و529 لاجئا سوريا من الأردن ومصر ولبنان وتركيا والعراق إلى سوريا في عام 2023.
وبلغ عدد اللاجئين السوريين العائدين إلى سوريا من مختلف الدول المستضيفة للاجئين في 2022، 50 ألفا و966 ، مقابل 35 ألفا و624 في 2021.
وطبقا للمفوضية ، يبلغ معدل العودة اليومي إلى سوريا في العام الحالي 91، فيما يبلغ المعدل الشهري 2755 .
ويستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم قرابة 660 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى المفوضية، وذلك حتى الخامس من يوليو الجاري .
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