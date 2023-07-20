صور وفيديو.. المياه تجتاح مدينة ليبية عقب انفجار خط للنهر الصناعي

(وكالات)

أغرقت المياه أحياء وشوارع في أجدابيا شمال شرقي ليبيا، وغمرت مساحات كبيرة من المزارع وحاصرت عائلات لمدة ساعات، بعدما انفجر خط مياه رئيسي يربط المدينة مع بنغازي.

وقع الانفجار قبل ساعات قليلة من فجر الخميس، إثر عطل في أحد أنابيب النهر الصناعي قرب المحطة 41 الواقعة بين أجدابيا والزويتينة، مما ترتب عليه إيقاف الإمداد المائي لأجدابيا، حسب المسؤول بالبلدية أشرف القطعاني.

ونفقت قطعان من الحيوانات وأضرار في الممتلكات العامة والخاصة، كأحد النتائج الأولية التي حصرت حتى الآن.

تسربت كميات ضخمة من المياه قُدرت بنحو 70 ألف متر مكعب، أدت إلى محاصرة الأسر وخسائر مادية لم يتم إحصائها كاملة حتى الآن، وذلك حسبما أفادت المراقبة الإلكترونية في جهاز النهر الصناعي

وأغلقت فرق الصيانة الخط وأوقفت التسريب وتستعد الآن لعمل الصيانة اللازمة، لكن الأمر يستلزم تجفيف المياه المتراكمة، وقد تستغرق كل الأعمال نحو شهر، كما يرجح القطعاني.

وأعلنت الجهات الرسمية في أجدابيا من الدفاع الوطني والمؤسسات الصحية حالة الطوارئ، وانطلقت فرق البحث والإغاثة إلى الأماكن الأكثر تضررا.

كما خصص الهلال الأحمر فرع أجدابيا رقما للتواصل مع المواطنين، والإبلاغ عن أي حالات أو عائلات عالقة داخل المزارع التي غمرتها المياه في شارع 17.

وتوجه أفراد من الضفادع البشرية إلى موقع الحادث للمعاونة في جهود البحث، والتأكد من عدم وجود أي عالقين آخرين، في حين استمرت المحاولات في إخراج قطعان الماشية التي تكثر في تلك المنطقة، ونفق أكثرها نتيجة المياه.

وتتواصل جهود الإغاثة منذ فجر الخميس، ومازالت حالة التأهب مستمرة، مع وجود الأطقم في موقع الحدث والأهالي الذين شاركوا بجهود كبيرة للمعاونة، حسب تصريحات الضابط المشارك في الإغاثة، لـ "سكاي نيوز".